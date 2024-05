Roma - 13enne scomparsa a Marconi | ritrovata dopo 48 ore di ricerche

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 maggio 2024) Erada giovedì mattina, 2 maggio, da quando laMarabel Sabado era uscita per andare a scuola, in viale, dove non sembra sia mai arrivata. Da quel momento sono iniziate ledelle forze dell’ordine, dei familiari e gli appelli per ritrovarla. Una serie di messaggi anche sui social per chiedere aiuto a chiunque l’avesse vista. 48 ore di paura per i genitori della ragazzina italo-filippina, fino a quando, per fortuna, è stata. Marabel Sabado48 ore di(credits @Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV) – Ilcorrieredellacitta.comDove si trovava la ragazzina Nonostante i timori lastava bene e sembra che, per tutto il lasso temporale nel quale non si sono avute sue ...