Nuove Impostazioni di Privacy su Threads | Controlla Chi Può Citare i Tuoi Post

Il Diritto all’Oblio : Una Speranza per la Reputazione Online Il Diritto all’Oblio si riferisce alla capacità di un individuo di far rimuovere informazioni personali irrilevanti o datate dai risultati di una ricerca Online , consentendo così di iniziare un nuovo capitolo senza l’ombra di errori ... Continua a leggere>>

Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e avallato dal ministero dell’ Interno , vieta di utilizzare le foto scattate dagli Autovelox agli automobilisti multati. Anche il Garante per la privacy ha dato l’ok per la riforma degli Autovelox a tutela della privacy , ... Continua a leggere>>

Sono state pubblicate a dicembre le linee guida in materia di Conservazione delle password dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il Garante per la protezione dei dati personali. Oggi il Garante per la privacy ha messo a disposizione le FAQ. L'articolo Conservazione password, il ... Continua a leggere>>