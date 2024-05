Scherma - nove sciabolatrici azzurre nel tabellone principale del Grand Prix di Seoul

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Una qualificazione quasi perfetta per lenell’ultimostagionale. A(Corea del Sud), dopo i maschi, nella notte italiana sono scese in pedana le ragazze del CT Nicola Zanotti per provare a staccare il biglietto per i trentaduesimi di finale. Erano già ammesse, per diritto di ranking, Martina Criscio e Chiara Mormile, mentre erano in dieci che andavano alla caccia del pass. Dopo la fase a gironi nessuna tiratrice azzurra è riuscita ad avanzare direttamente alla giornata clou di domani, nonostante una Rossella Gregorio ine spolvero da cinque vittorie e una sconfitta. Una differenza di quattro stoccate in classifica generale le è stata fatale, anche perché poi la botta decisiva nell’ultimo assalto preliminare l’ha messa Benedetta Fusetti, ...