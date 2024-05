Successo empolese alla World dog shows di Zagabria

(Di domenica 5 maggio 2024) Empoli (Firenze), 5 maggio 2024 – Un prestigiosoè stato ottenuto in una competizione mondiale da due esemplari di cani… empolesi: Harry Windsor duca di Sussex e suo figlio Hermes curati dalle amorevoli mani di Claudio Del Rosso e della moglie Sandra, impegnati da anni nel recupero delle tradizioni a Empoli (Claudio è il presidente della Compagnia di Sant’Andrea che organizza il Volo del ciuco). Nei padiglioni della fiera di, in Croazia, si è svolta la Wds (Dog Show)Croazia 2024, il campionato del mondo cinofilo di bellezza dove sono stati giudicati 25.000 cani di 400 razze diverse. A questa Expo era presente unappassionato cinofilo con i suoi cani di razza Cavalier King Charles Spaniel: Harry Windsor Duca Di Sussex Bl di quattro anni e mezzo ed il figlio ...

