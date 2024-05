Giornata Mondiale della Risata - cosa significa ridere secondo Giacomo Leopardi

(Di domenica 5 maggio 2024) Dal 1998 la prima domenica di maggio si celebra la, istituita da Madan Kataria del movimento internazionale dello Yoga. E se disi tratta, il nome dinon è esattamente il primo ad attraversarci le sinapsi. Eppure il poeta, ostinatamente affiancato al pessimismo, al dolore e all’amarezza, ha in più occasioni versato inchiostro per riflettere sul potere salvifico del, lasciandoci, come suo solito, riflessioni di una sorprendete attualità, che ben si legano ai temi di questa celebrazione.La celebrazione...

Ridere è importante, è bello, porta gioia, felicità e benessere all’interno della nostra vita . La Risata , infatti, ha molti benefici per la salute fisica, mentale ed emotiva. Ma come fare a Ridere di più, a raggiungere quella leggerezza che ci permetta di farlo? scopriamo lo insieme in occasione ... Continua a leggere>>

I 10 libri da leggere divertenti capaci di far ridere - Oggi si celebra la giornata della risata! Per l'occasione, scopriamo quali sono i libri capaci di far ridere di più i lettori. Continua a leggere>>

giornata della risata: come imparare a ridere di più e migliorare il rapporto con gli altri - Ridere fa bene. In occasione della giornata Mondiale della risata scopriamo come portare il buonumore nella propria vita ... Continua a leggere>>

Domenica a Barletta si celebra la giornata mondiale della risata - Domenica 5 maggio ore 11:00 Piazza Plebiscito l'Ondaridente, il corso di crescita personale dell'Onda del Respiro Yoga Barletta, l'Ambulatorio Popolare di Barletta e l'Associazione Yoga della risata e ... Continua a leggere>>