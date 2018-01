Rinnovo Contratto Scuola | news 11 1 | entro 2 giorni le firme sull’accordo?

La scuola chiede il Rinnovo del contratto : aumenti e la partita diritti-doveri : Riprendono le difficili trattative per riscrivere l'accordo collettivo, fermo dal 2009. Nodo centrale la retribuzione, ma gli insegnanti vogliono anche...

Contratto Statali : Forze dell’Ordine - Scuola e Sanità - il Rinnovo non è facile Video : Norme anti precari, contro gli abusi e regole severe per contrastare il fenomeno dell’assenteismo ma anche e soprattutto adeguamento degli stipendi alla sentenza della Consulta e quindi all’inflazione. Il nuovo Contratto dei lavoratori Statali è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. I sindacati hanno raggiunto l’intesa con l’Aran, l’agenzia che ...

Chiellini in scadenza di contratto - tutto pronto per il Rinnovo : i dettagli del nuovo contratto : Una Juventus senza Giorgio Chiellini è difficile da immaginare. Il difensore bianconero è diventato ormai una bandiera della ‘Vecchia Signora’. Il centrale toscano ha il contratto in scadenza a giugno 2018 ma per il prolungamento non ci saranno problemi. Tra le parti ci sarebbe già un accordo di massima. Chiellini è pronto a rinnovare fino al 2020, il giocatore si appresta quindi a chiudere la carriera alla Juventus come ...

Contratto Scuola - Rinnovo : stipendio inferiore per i docenti? Video : Valeria Fedeli è stata chiara, non manca molto al rinnovo del Contratto #Scuola. Ci si chiede cosa cambiera' per quanto riguarda lo stipendio degli insegnanti, argomento spinoso da mesi. I tempi stringono, anche perché nel mese di marzo arrivera' il primo compenso con gli agognati 'aumenti'. Di to gli ultimi aggiornamenti. Ministro Fedeli su Contratto Scuola e statali: 'I fondi ci sono' La Fedeli rassicura gli insegnanti in merito all'aumento ...

Contratto Statali : Forze dell’Ordine - Scuola e Sanità - il Rinnovo non è facile : Norme anti precari, contro gli abusi e regole severe per contrastare il fenomeno dell’assenteismo ma anche e soprattutto adeguamento degli stipendi alla sentenza della Consulta e quindi all’inflazione. Il nuovo Contratto dei lavoratori Statali è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. I sindacati hanno raggiunto l’intesa con l’Aran, l’agenzia che ...

Rinnovo Contratto scuola - fumata nera : gli 85 euro rimangono un miraggio : Si è concluso con un nulla di fatto il confronto di oggi all'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) sul Rinnovo contrattuale della scuola , bloccato dal 2009, e ...

Cagliari - lungo Rinnovo per Barella : tutti i dettagli del contratto : “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Nicolò Barella. Il giovane centrocampista, classe 1997, ha firmato sino al 2022. Cagliaritano, prodotto del vivaio rossoblù, Barella fa il suo esordio in Serie A all’età di 18 anni, in occasione di Cagliari-Parma (4-0). Dopo aver dato il suo contributo alla pronta risalita del Cagliari nella massima serie, rientrato dal prestito al Como, nella stagione 2016-17 mette in ...

Scuola - al via trattative tra Ministero e sindacati sul Rinnovo del contratto : Con il nuovo anno hanno preso il via le trattative tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi per il rinnovo contrattuale della Scuola e di tutto il comparto della Conoscenza dopo ...

Scuola - Fedeli : Rinnovo Contratto in tempi rapidi : "Il rinnovo del contratto avverrà nella cornice dell'intesa del 30 novembre 2016. Non possiamo attendere oltre". Così il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, sottolineando che "stiamo accelerando, ...

Scuola e PA - Rinnovo del contratto per gli statali con beffa finale : Il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici non finisce mai di sorprendere . Purtroppo, per la sua insignificanza. Dopo gli aumenti miseria , pari a 85 euro medi lordi (40 netti), arrivano ...

Calciomercato Roma/ News - si lavora al Rinnovo di contratto per El Shaarawy (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: dopo i rinnovi siglati da Manolas e Perotti si punta a blindare Stephan El Shaarawy. (Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:13:00 GMT)

Roma - stretta finale per Florenzi : Rinnovo in arrivo. Contratto fino al 2022 : Roma, stretta finale per Florenzi: rinnovo in arrivo. Contratto fino al 2022 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, stretta finale PER Florenzi – La Roma ha in programma un incontro con il procuratore di Florenzi, Lucci, per discutere del rinnovo del Contratto. Il nuovo accordo prevederà il prolungamento fino al 2022, ma sopratutto un adeguamento dello ...

Statali - firmato il Rinnovo del contratto : aumenti da 63 a 117 euro lordi sullo stipendio base : È stato firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli Statali, ovvero per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In tutto circa 247 mila persone....

Statali - firmato il Rinnovo del contratto : aumenti da 63 a 117 euro lordi sullo stipendio base : È stato firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli Statali, ovvero per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In tutto circa 247 mila persone. L'aumento ...