Calciomercato Juventus | offerta choc dalla Cina per Mandzukic

(Di giovedì 28 dicembre 2017) ... infatti, c'è soltanto la Juve e c'è la volontà di disputare una grande stagione con il club, che rappreseterebbe il viatico ideale per presentarsi al top alla coppa del Mondo in Russia . Leggi l'...

Altre notizie : Calciomercato ...

, ultime notizie legate al mondo bianconero: tentativo per Federico Chiesa della Fiorentina, la squadra viola però dice di no anche a Fabio Paratici e Beppe Marotta.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:06:00 GMT)

: Markoè tornato a disposizione di Massiliano Allegri. Il croato nelle ultime uscite dellaè rientrato a far parte dei convocati, dopo un periodo in cui si è messo a disposizione della Primavera bianconera allenata da Del Canto per rire confidenza con il campo. Il brutto infortunio al ginocchio rimediato nella seconda parte della scorsa stagione è ormai alle spalle. L’esterno ex Dinamo Zagabria avrebbe bisogno di spazio ...