Ecommerce storie - ultime notizie delle 06:42:31 di domenica 6 novembre 2022

Pierre Omidyar, nome completo Pierre Morad Omidyar (in persiano پیر مراد امیدیار‎) (Parigi, 21 giugno 1967), è un imprenditore iraniano con cittadinanza francese naturalizzato statunitense, fondatore di eBay. Diventato miliardario all'età di 31 anni, Omidyar e la moglie Pamela danno vita nel 2004 ad un'iniziativa filantropica fondando Omidyar Network in modo da poter finanziare non solo organizzazioni senza scopo di lucro ma anche iniziative imprenditoriali con finalità sociali. Secondo Forbes, la sua fortuna personale è nel 2018 di 10,5 miliardi di dollari ponendolo al 145º posto tra gli uomini più ricchi del mondo..