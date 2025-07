Libero Maurizio Cocco: rilasciato in Costa d'Avorio dopo due anni di detenzione

Home / Social News / Libero Maurizio Cocco: rilasciato in Costa d'Avorio dopo due anni di detenzione

Dopo due anni di attesa e incertezza, Maurizio Cocco, cittadino italiano arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022, è stato finalmente rilasciato. Condannato nel maggio 2024 a 24 mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere, con un’ammenda di circa 60 mila euro, la sua vicenda ha fatto molto discutere. La conferma ufficiale della sua liberazione apre una nuova pagina per lui e la sua famiglia.