Anne Hathaway e Meryl Streep di nuovo insieme in Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale e tante novità

L’attesissimo ritorno di Anne Hathaway e Meryl Streep in Il diavolo veste Prada 2 promette di rivoluzionare ancora una volta il mondo di Runway. Dopo anni di attesa, 20th Century Studios annuncia ufficialmente l’inizio delle riprese, confermando il cast originale e introducendo novità sorprendenti. Un mix irresistibile di nostalgia e innovazione che farà sognare vecchi e nuovi fan: il sequel è pronto a lasciare il segno.

Il celebre universo di Runway sta per riaprire le porte. 20th Century Studios ha ufficializzato l’inizio della produzione de Il diavolo veste Prada 2, attesissimo seguito del film cult del 2006. Il progetto segna il ritorno delle protagoniste che hanno reso iconica la pellicola originale, accompagnato da una nuova generazione di volti pronti a lasciare il segno.

Nel sequel ritroveremo Meryl Streep nei panni dell’inflessibile Miranda Priestly, Anne Hathaway in quelli di Andy Sachs, Emily Blunt come Emily Charlton e Stanley Tucci nel ruolo dell’inimitabile Nigel Kipling. Faranno ritorno anche Tracie Thomas, che interpretava Lily, la migliore amica di Andy, e Tibor Feldman, nei panni del presidente della casa editrice di Runway.

Tra le new entry nel cast spiccano nomi di rilievo come Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak e Pauline Chalamet, sorella dell’attore Timothée. Accanto a loro, anche il comico Caleb Hearon e i talenti di Broadway Helen J. Shen e Conrad Ricamora. La star di Bridgerton Simone Ashley è stata scelta per un ruolo ancora segreto, mentre Kenneth Branagh tornerà come marito di Miranda Priestly.

Non farà invece parte del sequel Adrian Grenier, che nel primo film interpretava Nate, il fidanzato di Andy. L’assenza del personaggio è stata confermata e non sono previsti nuovi sviluppi per il suo arco narrativo.

I dettagli sulla trama sono ancora riservati, ma la produzione è ufficialmente partita il 30 giugno. Per l’uscita nelle sale si ipotizza la data del 1° maggio 2026, anche se non è ancora stata annunciata una conferma ufficiale.