Corpo senza vita di 18enne ucraina trovato vicino a villaggio turistico in Puglia

È stato ritrovato il corpo di Mariia Buhaiova, la ragazza ucraina di 18 anni scomparsa venerdì scorso dal villaggio turistico Meditur di Carovigno, in provincia di Brindisi. La giovane si trovava lì per svolgere uno stage formativo nell’ambito di un programma scolastico.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto in località Serranova, a circa un chilometro dal resort, nei pressi di un parcheggio. Le ricerche erano partite sabato, dopo che era stata segnalata la sua scomparsa.

I carabinieri hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della struttura, che mostrano la ragazza allontanarsi a piedi e imboccare un sentiero che conduce verso una strada complanare. Al momento della scomparsa, non aveva con sé né il telefono cellulare né i documenti personali, successivamente ritrovati nella sua stanza.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti. Tra le ipotesi prese in considerazione non si esclude quella del suicidio, ma gli investigatori mantengono la massima cautela, trattandosi delle prime fasi dell’inchiesta.