Eclissi solare totale del 2027: in Italia uno spettacolo celeste senza precedenti

Il 2 agosto 2027 il cielo offrirà uno degli eventi astronomici più affascinanti degli ultimi decenni: un’eclissi solare totale, visibile in forma parziale anche in Italia. Si tratterà di uno spettacolo raro e suggestivo, che coinvolgerà buona parte dell’Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente.

L’eclissi sarà totale in alcune aree particolarmente fortunate come Spagna (in città come Malaga, Cadice e Tarifa), Gibilterra, Yemen, Arabia Saudita, Libia, Tunisia e Algeria. Ma il punto di osservazione più spettacolare sarà la città di Luxor, in Egitto, dove l’oscuramento del Sole durerà ben 6 minuti e 19 secondi, in uno scenario archeologico tra i più suggestivi al mondo.

In Italia, l’eclissi sarà visibile in forma parziale, ma sarà comunque un evento straordinario. In Sicilia il disco solare verrà oscurato fino al 90%, mentre a Napoli e Roma l’oscuramento raggiungerà circa il 70%. Le prime città italiane a osservare il fenomeno saranno Cagliari, alle 9:55, seguita da Torino alle 9:59 e Palermo alle 10:00. A Milano, Firenze, Roma e Napoli l’inizio è previsto tra le 10:00 e le 10:02.

Secondo quanto riportato da Space.com, non si verificava un’eclissi solare di simile durata dal 1991, e un evento di pari o maggiore intensità tornerà solo nel 2114.

È fondamentale ricordare che l’eclissi non deve essere osservata a occhio nudo. Per ammirare il fenomeno in sicurezza sarà necessario utilizzare occhiali protettivi con filtri solari certificati, in grado di schermare le radiazioni dannose provenienti dal Sole e proteggere adeguatamente la vista.