Totti e Ilary, il giudice decide sull'affido condiviso dei Rolex contesi

Ilary Blasi e Francesco Totti devono ora condividere i loro Rolex, simboli di un passato insieme sfociato in battaglia legale. Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di mantenere gli orologi a disposizione di entrambi, sancendo un importante precedente in una vicenda che ha appassionato i fan. La questione si chiude, ma il valore simbolico e emotivo di questi oggetti resta al centro del dibattito. La vicenda si conclude qui, lasciando spazio alle riflessioni sul confine tra beni materiali e ricordi affettivi.

Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno condividere i quattro Rolex al centro della lunga diatriba giudiziaria nata dopo la fine del loro matrimonio. Il Tribunale civile di Roma ha stabilito in via definitiva che gli orologi resteranno a disposizione di entrambi, confermando così quanto già deciso in fase interlocutoria nel 2023.

I preziosi segnatempo erano rimasti nelle mani della conduttrice televisiva dopo la separazione, ma l’ex capitano della Roma ne aveva chiesto la restituzione sostenendo che gli appartenessero. Il tribunale ha riconosciuto che il valore e la natura dei beni richiedono un uso condiviso, in attesa di un accordo pratico tra le parti.

Spetterà ora a Totti e Ilary trovare una soluzione concreta per gestire l’uso alternato degli orologi, garantendo il rispetto della decisione del giudice. La sentenza apre comunque la possibilità per entrambe le parti di presentare ricorso contro il provvedimento, qualora non ritenessero soddisfacente la soluzione proposta dal tribunale.