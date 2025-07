Stefano De Martino e Belen Rodriguez avvistati insieme a Porto Cervo: cena tra amici accende i riflettori

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ex coppia e genitori di Santiago, sono stati avvistati insieme a Porto Cervo in una serata all’insegna dell’amicizia e della convivialità. La cena condivisa con amici e volti noti del jet set ha acceso i riflettori su un possibile riavvicinamento, alimentando curiosità tra fan e media. L'incontro, documentato dall’occhio attento dei paparazzi, solleva nuove ipotesi sul loro rapporto e sulle future dinamiche. Ma cosa si nasconde dietro questa ritrovata complicità?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trascorso una serata nello stesso ristorante a Porto Cervo, alimentando voci su un possibile riavvicinamento. I due, ex coppia e genitori di Santiago, si trovano entrambi in vacanza in Sardegna e sono stati visti condividere la cena con amici comuni e volti noti del mondo dello spettacolo.

A documentare l’incontro è stato l’illusionista noto sui social come @magopiti, che ha intrattenuto i presenti con un numero di magia durante la serata. Nel video pubblicato su Instagram si vedono De Martino, Biagio Izzo e Ciro Ferrara, intenti ad assistere allo spettacolo. Sebbene Belen non compaia nel filmato, l’artista l’ha citata durante il video e successivamente ha pubblicato uno scatto insieme a lei, confermandone la presenza al ristorante.

Nonostante l’avvistamento abbia scatenato la curiosità dei fan, al momento non ci sono elementi concreti che indichino un ritorno di fiamma tra i due. Secondo fonti vicine, si sarebbe trattato semplicemente di una serata conviviale tra amici in vacanza, vissuta con naturalezza e senza secondi fini.

Il rapporto tra Stefano e Belen, dopo la separazione, sembra essersi stabilizzato in una forma di serena convivenza per il bene del figlio Santiago. La scelta della stessa meta estiva potrebbe quindi riflettere soltanto un equilibrio familiare ritrovato, più che un tentativo di riconciliazione.