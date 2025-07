Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nel Modenese, epicentro vicino a San Felice sul Panaro

Una leggera scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha svegliato il Modenese questa mattina, alle 9:43, con epicentro vicino a San Felice sul Panaro. Sebbene non si registrino danni significativi, l’evento riecheggia l’attività sismica della zona e ricorda l’importanza di mantenere alta la vigilanza. La terra continua a tremare, ricordandoci che la sicurezza resta una priorità.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, 9 luglio, nella provincia di Modena. Il sisma, con una magnitudo di 3.6, è stato rilevato alle ore 9:43 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

L’epicentro è stato localizzato a circa 5 chilometri a nord-est di San Felice sul Panaro, in un'area già nota per una certa attività sismica. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione nei comuni limitrofi.

La profondità del sisma è stata stimata in circa 10 chilometri, secondo i dati preliminari forniti dall’Ingv. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini alla prudenza.

La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno ricevuto alcune chiamate da parte dei residenti, ma non risultano richieste di intervento. Resta attiva la rete di controllo sismico per eventuali repliche o ulteriori scosse.