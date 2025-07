Ludovica Valli reagisce agli insulti sul corpo: Mi sono sentita sbagliata, ora basta

Ludovica Valli, influencer e mamma di tre figli, si trova di nuovo sotto i riflettori per aver reagito agli insulti sul suo corpo. Dopo aver condiviso foto in costume, i commenti negativi sulla sua magrezza l’hanno spinta a dire basta e a rispondere con coraggio e sincerità. La sua testimonianza è un messaggio potente contro il body shaming e per l’autostima. Perché, alla fine, ogni corpo merita rispetto e amore.

Ludovica Valli, influencer e mamma di tre figli, è tornata al centro dell’attenzione social dopo aver condiviso alcune foto in costume da bagno. Gli scatti hanno scatenato una serie di commenti critici sul suo aspetto fisico, in particolare sulla sua presunta magrezza.

Stanca dei continui attacchi, Ludovica ha deciso di rispondere apertamente attraverso un lungo sfogo pubblicato sui suoi canali social. "Io sto spesso zitta, oggi non potevo sopportare un altro messaggio", ha esordito, aggiungendo: "Accetto giudizi e critiche costruttive, non chi mi segue a caso e ha voglia di giudicarmi senza sapere nulla di me".

L'influencer ha sottolineato di essersi sempre mostrata senza filtri, con pregi e difetti, nel tentativo di normalizzare il corpo femminile e promuovere un’immagine autentica di sé. "Ho sempre mostrato la mia vita per quella che è, proprio per normalizzare il mio corpo come quello di chiunque altro", ha spiegato.

Ludovica ha ricordato quanto anche lei, in passato, abbia vissuto momenti difficili a causa dei giudizi sul proprio aspetto: "Ci sono passata anche io. E pensavo di essere sbagliata in quel corpo, in quelle smagliature, in quei brufoli. In quei chili in più o in meno. Per colpa mia ma anche della società".

Lo sfogo si conclude con una presa di posizione netta contro il bodyshaming: "Mi arrabbio davvero molto quando mi si dice una cosa del genere. Sono stata zitta per troppo tempo. Ora basta". E con una frase che racchiude tutta la sua frustrazione: "Non sono un robot, dai…".