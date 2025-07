Sinner contro Shelton a Wimbledon 2025: orario, precedenti e diretta tv del quarto di finale

Sinner contro Shelton a Wimbledon 2025 promette emozioni intense e battaglie epiche. Oggi, mercoledì 9 luglio, l’azzurro si prepara a sfidare il talento americano nei quarti di finale del prestigioso torneo londinese. Dopo aver superato Dimitrov con una vittoria impressionante, Sinner cerca di consolidare la sua corsa verso la semifinale. Scopri orari, precedenti e come seguire in diretta questa sfida decisiva che potrebbe scrivere un nuovo capitolo della storia tennistica.

Jannik Sinner torna protagonista a Wimbledon 2025. Oggi, mercoledì 9 luglio, l’azzurro scende in campo per affrontare Ben Shelton nei quarti di finale del torneo londinese. Si tratta di un nuovo importante appuntamento per il numero uno del mondo, che arriva a questa sfida dopo il successo su Grigor Dimitrov, costretto al ritiro mentre era sotto di due set.

L’americano Shelton ha invece superato agli ottavi Lorenzo Sonego, guadagnandosi l’accesso tra i migliori otto del tabellone. Il match tra Sinner e Shelton è in programma sul Campo Centrale e dovrebbe iniziare non prima delle ore 15:30.

Sono sei i precedenti ufficiali nel circuito ATP tra i due tennisti: il bilancio è nettamente a favore dell’italiano, che guida 5-1 negli scontri diretti. L’ultimo confronto risale alla semifinale degli Australian Open 2025, vinta da Sinner in tre set.

La diretta esclusiva di Wimbledon 2025 è disponibile su Sky, con un ampio dispositivo di copertura che comprende undici canali dedicati. In particolare, il match sarà trasmesso su Sky Sport Tennis, con visibilità garantita per tutti gli incontri disputati sul Centrale. Le altre partite del torneo saranno visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e sugli altri canali tematici.

Per chi preferisce lo streaming, è possibile seguire il match in diretta anche tramite Sky Go e la piattaforma Now, disponibili su dispositivi mobili, tablet, smart TV e computer.