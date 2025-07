Nuovo Mondiale per Club: il Chelsea vola in finale battendo il Fluminense 2-0

Il Chelsea vola in finale nel nuovo Mondiale per Club, conquistando una vittoria convincente contro il Fluminense al MetLife Stadium di New York. Sotto la guida di Enzo Maresca, i Blues hanno dimostrato determinazione e talento, con Joao Pedro protagonista assoluto grazie alla doppietta decisiva. È una serata che segna un passo importante nella storia del torneo, lasciando gli appassionati già sognare la conquista del titolo mondiale. La sfida finale promette grande spettacolo e emozioni da non perdere.

Il Chelsea è la prima finalista della nuova edizione del Mondiale per Club, organizzato dalla FIFA con il nuovo format. La formazione guidata da Enzo Maresca ha superato in semifinale il Fluminense con un secco 2-0, giocato al MetLife Stadium di New York.

Protagonista assoluto della serata è stato Joao Pedro, autore di una doppietta decisiva contro la sua ex squadra. Il primo gol è arrivato al 18', con un tiro a giro di grande precisione, mentre la seconda rete è stata firmata al 56', con un destro potente dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al portiere brasiliano.

Il Fluminense, allenato da Renato, ha avuto alcune occasioni per rientrare in partita: Arias ha sfiorato il pareggio e i brasiliani si sono visti prima assegnare e poi annullare un rigore per un presunto tocco di mano di Chalobah. Nonostante questo, i Blues hanno mantenuto il controllo del gioco e sfiorato più volte la terza rete.

La finale del torneo sarà quindi tutta europea. Il Chelsea affronterà la vincente della seconda semifinale tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, in programma domani. In palio il primo titolo nella nuova formula del Mondiale per Club FIFA.