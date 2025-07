Roberto Mancini ricorda Vialli nel giorno del suo compleanno: Ti voglio bene, Luca

Oggi, 9 luglio, ricordiamo con affetto e gratitudine Gianluca Vialli, che avrebbe compiuto 61 anni. In questo giorno speciale, Roberto Mancini ha voluto rendere omaggio al suo amico e compagno di avventure, condividendo un commovente messaggio sui social. Le parole di Mancini testimoniano quanto l’amicizia e il rispetto tra i due siano rimasti vivi nel tempo. Un gesto che tocca il cuore di tutti gli appassionati di calcio e di valori autentici.

Gianluca Vialli avrebbe compiuto oggi, martedì 9 luglio, 61 anni. In occasione di questa ricorrenza, Roberto Mancini ha voluto dedicare un commosso ricordo all’amico fraterno e compagno di tante battaglie calcistiche, scomparso nel 2023.

Sui social, l’attuale commissario tecnico dell’Arabia Saudita ha pubblicato un messaggio accompagnato da due fotografie che lo ritraggono insieme a Vialli: “Ciao Luca, tanti auguri di buon compleanno, ti voglio bene”. Le immagini risalgono all’estate del 2021, poco dopo la conquista del Campionato Europeo da parte della Nazionale italiana. In uno degli scatti più iconici, Mancini e Vialli si abbracciano a bordo campo, in un momento carico di emozione condivisa con milioni di tifosi.

Nel post, Mancini ha scelto anche una citazione di Aristotele per descrivere il profondo legame che li univa: “L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime”. Parole che hanno commosso i fan e gli appassionati di calcio, tanto da generare reazioni toccanti come quella di un utente che ha scritto: “Siete stati e sarete per sempre uno degli esempi più belli per spiegare cosa sia la vera amicizia”.

Nelle sue Instagram stories, l’ex ct azzurro ha pubblicato anche una foto che li ritrae da giovani calciatori, accompagnata dalle note di “È la dura legge del gol” degli 883, a testimonianza di un legame umano e sportivo profondo, nato sul campo e cresciuto fuori dal rettangolo di gioco.

Gianluca Vialli è scomparso il 5 gennaio 2023 all’età di 58 anni, a causa di un tumore al pancreas diagnosticato nel 2017. Era ricoverato a Londra, al Royal Marsden Hospital, dove ha trascorso gli ultimi giorni di una battaglia combattuta con forza e dignità.