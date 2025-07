Francesca Chillemi incinta: Gravidanza delicata, mi fermo per riposare

Francesca Chillemi, amatissima attrice di Che Dio ci aiuti, annuncia una pausa dai suoi impegni professionali a causa di una gravidanza considerata “un po’ delicata”. Con sincerità e dolcezza, la siciliana condivide sui social il desiderio di prendersi cura di sé e del suo bambino, mettendo la salute al primo posto. La sua sincerità commuove i fan, che le augurano una maternità serena e piena di gioia.

Francesca Chillemi ha annunciato una pausa dai suoi impegni professionali per dedicarsi completamente alla sua seconda gravidanza, definita “un po’ delicata”. L’attrice siciliana, nota al grande pubblico per il ruolo in “Che Dio ci aiuti”, ha comunicato la sua decisione attraverso un post sui social.

“Con grande dispiacere non potrò esserci”, ha scritto su Instagram, riferendosi alla sua assenza al Giffoni Film Festival 2025, in programma dal 17 al 26 luglio. “Chi mi conosce sa quanto per me sia fondamentale rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po’ delicata mi porta a osservare (su indicazioni dei medici) il riposo più assoluto”.

Leggi anche Francesca Chillemi incinta per la seconda volta: pancione in mostra al Festival di Benevento

L’attrice ha anche espresso il suo rammarico per non poter incontrare il pubblico e ricevere il premio previsto alla manifestazione: “Mi dispiace tantissimo non poter ritirare il premio e abbracciarvi tutti. Viva il lupo e ci vediamo presto”.

Francesca Chillemi, che diventerà mamma per la seconda volta, ha mostrato per la prima volta il pancione lo scorso 29 giugno al Festival nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Per l’occasione, ha indossato un elegante abito bianco attillato, lasciando intravedere le forme della dolce attesa.

Miss Italia 2003 e volto di numerose serie televisive di successo, Chillemi è attualmente al sesto mese di gravidanza, con il parto previsto entro la fine di settembre.