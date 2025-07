Texas, alluvione: 109 morti e oltre 160 dispersi

Le violente alluvioni in Texas hanno devastato intere comunità, lasciando dietro di sé un bilancio tragico di 109 vittime e 161 persone ancora disperse. Le immagini di strade sommerse e case distrutte testimoniano la furia della natura, mentre le operazioni di soccorso continuano senza sosta. La speranza è che i giorni a venire portino notizie più rassicuranti, ma il dolore e la solidarietà tra i texani sono più forti che mai.

Le violente alluvioni in Texas hanno causato finora la morte di almeno 109 persone, mentre altre 161 risultano ancora disperse. È quanto emerge dall’ultimo bilancio ufficiale reso noto dal governatore Greg Abbott durante una conferenza stampa.

"Molto probabilmente potremmo aggiungerne altri a questa lista", ha dichiarato Abbott, precisando che i dati si basano sulle segnalazioni ricevute da familiari, amici e vicini delle persone scomparse. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono senza sosta in tutta l’area colpita.

"Il nostro compito principale in questo momento è rintracciare tutte le persone disperse", ha affermato il governatore. "Non ci fermeremo finché ogni singola persona non sarà ritrovata".

Abbott ha anche effettuato un sopralluogo nelle zone devastate dall’alluvione per valutare direttamente i danni e comprendere meglio le necessità più urgenti della popolazione colpita. "Dovevo vedere con i miei occhi cosa servisse alla comunità", ha spiegato, confermando l’impegno costante delle autorità nel coordinare gli aiuti e le risorse necessarie.