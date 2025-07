Dolci contaminati da piombo in Cina: 233 bambini avvelenati in un asilo, arrestata la direttrice

Un grave scandalo scuote la Cina: 233 bambini dell’asilo Peixin di Tianshui sono stati intossicati da dolci contaminati da piombo, portando all’arresto della direttrice. La scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dei più piccoli. Questo allarmante episodio evidenzia l’urgenza di controlli più severi e trasparenza nel settore alimentare scolastico, affinché tragedie come questa non si ripetano.

Un grave caso di avvelenamento da piombo ha coinvolto 233 bambini in un asilo della città di Tianshui, nella provincia cinese del Gansu. I piccoli sono rimasti intossicati dopo aver consumato dolci contaminati serviti nella mensa scolastica dell’istituto Peixin.

Le analisi effettuate su campioni di sangue hanno rilevato livelli anomali di piombo nei bambini, in seguito al consumo di tortine ai datteri e rotoli dolci di mais distribuiti durante la colazione e i pasti. Secondo la televisione di Stato CCTV, 201 alunni risultano attualmente ricoverati in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Leggi anche Asilo degli orrori ad Asti: bambini maltrattati e insultati, sospese due maestre

I test di laboratorio hanno mostrato dati allarmanti: le tortine contenevano 1.052 mg/kg di piombo, mentre i rotoli di mais ne presentavano 1.340 mg/kg. Valori oltre 2.000 volte superiori al limite legale stabilito in Cina, pari a 0,5 mg/kg.

Le indagini condotte dalle autorità locali hanno portato all’arresto di otto persone, tra cui la direttrice dell’asilo, signora Zhu, e uno degli investitori, il signor Li. Tra i fermati figurano anche membri dello staff della cucina, ritenuti responsabili dell’utilizzo di pigmenti industriali acquistati online per colorare gli impasti.

Secondo quanto emerso, i coloranti erano chiaramente etichettati come non commestibili. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato l’aggiunta di un pigmento giallo direttamente a una miscela di farina, utilizzata per preparare i dolci serviti ai bambini.