Terremoto in Guatemala, scosse fino a magnitudo 5.7: almeno due morti e danni agli edifici

Una serie di terremoti devastanti ha scosso il Guatemala, con la magnitudo più forte di 5.7 registrata mercoledì 8 luglio. Le scosse, intense e improvvise, hanno causato almeno due vittime e ingenti danni agli edifici, lasciando il Paese in stato di emergenza. La popolazione si trova ora a fronteggiare le conseguenze di questa tragedia naturale, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta per garantire soccorsi e sicurezza.

Una violenta serie di terremoti ha colpito il Guatemala, causando almeno due vittime e ingenti danni strutturali in diverse zone del Paese. La scossa principale, di magnitudo 5.7, è stata registrata mercoledì 8 luglio alle 15:41 ora locale, nella zona sud-occidentale di Città del Guatemala, secondo quanto riportato dall'U.S. Geological Survey (USGS).

Il primo evento sismico, di magnitudo 4.8, si è verificato alle 15:11, circa mezz'ora prima del sisma più forte. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Amatitlán, a circa 4,7 km dalla capitale, a una profondità di circa 10 km. Successivamente, si sono registrate quasi 40 scosse di assestamento, tra cui un'altra di magnitudo 4.8, avvenuta circa 15 minuti dopo il terremoto principale.

Secondo quanto comunicato da un portavoce dell'agenzia guatemalteca per la gestione dei disastri, due persone sono morte dopo essere state travolte da una frana di rocce e fango che ha colpito la loro auto su una strada nei pressi di Antigua Guatemala, a sud-ovest della capitale. Altre cinque persone sono state coinvolte in smottamenti: due sono state salvate e ricoverate in ospedale, mentre tre sono state medicate sul posto.

Nel corso di una conferenza stampa, il presidente Bernardo Arévalo ha aggiornato sulla situazione, dichiarando che le autorità stanno monitorando costantemente l’area colpita e coordinando gli interventi di soccorso. Le immagini trasmesse dai media locali mostrano edifici danneggiati e crepe nei muri, sia in strutture pubbliche che private.

L’agenzia nazionale di risposta alle catastrofi ha invitato la popolazione a evacuare precauzionalmente