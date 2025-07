Ondate di calore estreme, il cambiamento climatico triplica i morti in Europa: 500 vittime tra Milano e Roma

Le ondate di calore estreme stanno devastando l’Europa, triplicando i decessi nelle città come Milano e Roma. Tra il 23 giugno e il 2 luglio, un’ondata record ha colpito il continente, con conseguenze drammatiche sulla salute pubblica. Uno studio recente evidenzia come il cambiamento climatico aggravi questa crisi, mettendo a rischio vite umane e richiedendo azioni immediate. È il momento di riflettere e agire per proteggere il nostro futuro.