Fognini si ritira dal tennis a Wimbledon: l'addio dopo il match con Alcaraz

Fabio Fognini dice addio al tennis sui campi di Wimbledon, chiudendo un capitolo emozionante della sua carriera. A 38 anni, l’amatissimo tennista ligure lascia il circuito in una delle location più iconiche, dopo aver affrontato il talento di Alcaraz. Un addio carico di ricordi e passione, che segna il termine di un percorso ricco di sfide e successi. La sua storia rimarrà impressa nel cuore degli appassionati, testimoniando il suo spirito indomabile e la dedizione al sport.

Fabio Fognini ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal tennis dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon, dove ha affrontato Carlos Alcaraz. A 38 anni, il tennista ligure mette fine alla sua carriera proprio sui campi dell’All England Club, in una delle cornici più simboliche del circuito.

"È una decisione che avevo già maturato da tempo", ha spiegato Fognini. "Ne avevo parlato con la mia famiglia. Questa prima settimana a Wimbledon è stata intensa e non ho avuto molto tempo per pensarci a fondo, ma credo che sia il momento giusto per dire addio".

Leggi anche Fognini incanta il Centrale di Wimbledon: Può giocare fino a 50 anni, parola di Alcaraz

Con voce emozionata, Fognini ha voluto sottolineare quanto il tennis abbia rappresentato per lui: "Amo questo sport, la motivazione è ancora alta. Il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, è stato qualcosa di speciale".

Il match contro Alcaraz ha segnato un passaggio decisivo: "Dopo quella partita non voglio più tornare indietro. Ho vissuto momenti difficili anche nel ranking, ma sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato", ha detto ancora il campione azzurro.

Fognini chiude così una carriera ricca di momenti memorabili, tra trionfi, battaglie sul campo e un legame profondo con il pubblico. L’ultimo saluto a Wimbledon rappresenta per lui il capitolo finale di una lunga e appassionata avventura sportiva.