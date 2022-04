Gianmarco Onestini - ultime notizie delle 01:58:40 di mercoledì 20 aprile 2022

La quinta edizione del reality show La pupa e il secchione (dal titolo La pupa e il secchione Show), va in onda ogni martedì in prima serata su Italia 1 dal 15 marzo al 3 maggio 2022 per otto puntate con la conduzione di Barbara D'Urso, affiancata dalla giuria composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.