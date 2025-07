Sinner ai quarti, bufera su Wimbledon: polemiche per il tetto e infortunio choc a Dimitrov

Sinner vola ai quarti di Wimbledon, ma il suo cammino è avvolto da polemiche e imprevisti. Il ritiro di Dimitrov e le decisioni sul tetto hanno acceso il dibattito, mentre l’infortunio del bulgaro aggiunge ulteriore drammaticità alla giornata. Tra tensioni e sorprese, il torneo si conferma un palcoscenico di emozioni intense che non smettono di sorprendere. La vicenda apre uno spiraglio di discussione sul fair play e sulle decisioni tecniche in uno degli eventi più prestigiosi del tennis.

Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon dopo il ritiro di Grigor Dimitrov durante gli ottavi, ma la qualificazione dell’azzurro è stata oscurata dalle polemiche per una controversa decisione e dal grave infortunio del bulgaro.

Il match sul Campo Centrale è stato interrotto dopo due set per chiudere il tetto, trasformando la sfida in un incontro indoor, nonostante mancasse oltre un’ora alla fine della luce naturale. Erano infatti le 20:00 a Londra e le condizioni meteo erano favorevoli. La scelta ha suscitato forti reazioni nel mondo del tennis.

“È ridicolo chiudere il tetto in quel momento”, ha scritto Andy Murray su X. Il due volte campione di Wimbledon ha criticato la decisione, sottolineando che si poteva giocare ancora a lungo senza copertura: “È un torneo outdoor”. Dello stesso parere anche Brad Gilbert, ex top ten e attuale allenatore: “Settima volta in otto giorni che si chiude il tetto non per pioggia ma per la durata dei match. Mai visto prima”.

Le proteste si sono rapidamente trasformate in sospetti. Secondo alcuni, la scelta avrebbe favorito proprio Sinner, più a suo agio nelle condizioni indoor rispetto a Dimitrov. C’è chi ha parlato apertamente di “vantaggio programmato” per l’italiano, insinuando dubbi sulla regolarità della decisione.

Le polemiche sono aumentate dopo il ritiro di Dimitrov per un infortunio muscolare, avvenuto su un violento movimento al servizio. Alcuni tifosi, soprattutto sostenitori spagnoli di Carlos Alcaraz, hanno perfino chiesto che Sinner non scenda in campo nei quarti contro Ben Shelton, previsti per domani.

Altri hanno collegato l’infortunio del bulgaro proprio ai minuti di attesa per la chiusura del tetto: il raffreddamento muscolare avrebbe potuto contribuire al problema fisico. Tuttavia, Dimitrov ha una lunga storia di acciacchi: si è ritirato negli ultimi quattro tornei dello Slam e dal 2021 ha collezionato più forfait di qualsiasi altro tennista del circuito.