Wimbledon 2025, il programma di oggi 8 luglio: in campo Alcaraz, Sabalenka e Fritz – orari e dove vedere i match

Oggi, martedì 8 luglio, Wimbledon 2025 entra nel vivo con quarti di finale da mozzare il fiato. Sul Centrale, Aryna Sabalenka sfiderà Laura Siegemund, mentre Carlos Alcaraz e altri campioni si preparano a scatenare emozioni intense. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis, con orari e dove vedere ogni match. Scopri tutto il programma di oggi e vivi le emozioni di uno dei tornei più prestigiosi al mondo.

Oggi, martedì 8 luglio, si aprono i quarti di finale a Wimbledon 2025, con sfide di altissimo livello che promettono spettacolo sui campi dell'All England Club.

La giornata sarà inaugurata sul Centrale da Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, che affronterà la tedesca Laura Siegemund. A seguire, toccherà al campione in carica Carlos Alcaraz, impegnato contro il britannico Cameron Norrie in un match molto atteso.

Grande attesa anche sul Campo 1, dove lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 5, sfiderà Karen Khachanov. In campo anche Amanda Anisimova, che se la vedrà con Anastasia Pavlyuchenkova in un duello tutto da seguire.

Ecco il programma completo di oggi, martedì 8 luglio, a Wimbledon 2025:

Dalle 14:30, sul Campo Centrale– Aryna Sabalenkavs Laura Siegemund (GER)– Cameron Norrie (GBR) vs Carlos Alcaraz (ESP)

Dalle 14:00, sul Campo 1– Taylor Fritz (USA)vs Karen Khachanov – Amanda Anisimova (USA)vs Anastasia Pavlyuchenkova

I match di Wimbledon 2025 saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky, con una copertura completa che include undici canali dedicati, a partire da Sky Sport Tennis. Tutte le partite del Campo Centrale saranno visibili su Sky Sport Tennis, mentre gli altri match saranno distribuiti sugli altri canali Sky. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.