DISPONIBILE DC WORLDS COLLIDE

Warner Bros. Games ha annunciato il lancio mondiale di DC Worlds Collide, un RPG a squadre free-to-play ambientato nell'universo DC e sviluppato da Warner Bros. Games San Francisco. Nel titolo i fan dovranno assemblare la più potente squadra di supereroi e supercriminali DC per affrontare una vasta gamma di sfide in combattimenti a turni strategici in 3D. I giocatori di tutto il mondo possono già scaricare il titolo da App Store per iOS, Google Play per Android e Google Play Games per PC.

Puoi trovare trailer di lancio di DC Worlds Collide qui:

"Con DC Worlds Collide, vogliamo offrire ai giocatori un'esperienza per dispositivi mobili con i personaggi e le storie iconiche dell'universo DC che hanno imparato ad amare", ha dichiarato Katelynd LaVallee, Vicepresidente e Studio Head di Warner Bros. Games San Francisco. "In questo gioco, il potere è interamente nelle mani dei giocatori: possono assemblare squadre personalizzate, sferrare mosse devastanti, affrontare missioni incentrate sulla storia e scontrarsi in combattimenti PvP. C'è qualcosa per ogni tipologia di giocatori e non vediamo l'ora di scoprire le loro selezioni di personaggi, le squadre e le strategie".

Collezionate i leggendari personaggi DC

Grazie all'enorme assortimento di personaggi iconici presente nel gioco, già da subito è possibile collezionare più di 70 supereroi e supercriminali DC, e altri saranno rilasciati coi prossimi aggiornamenti: con vere e proprie leggende come Superman, Batman, Wonder Woman, Harley Quinn e molti altri. La personalità e le tematiche principali di ogni personaggio sono riprodotte fedelmente. Il design, le abilità e le animazioni sono reinterpretati per DC Worlds Collide con un look colorato e vivace.

Per festeggiare l'imminente uscita dell'attesissimo film DC Studios "Superman", distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures dall'11 luglio, inoltre, l'Uomo d'acciaio sarà il primo nuovo personaggio a entrare a far parte della rosa di DC Worlds Collide. Ispirato all'aspetto che ha nel film, la versione DCU di Superman sarà disponibile nel gioco a partire dal 9 luglio, mentre nel corso dell'estate arriveranno anche Guy Gardner, Mister Terrific e Krypto.

Vivete una vera storia DC

DC Worlds Collide è caratterizzato da una trama avvincente che attinge alle storie dei fumetti Trinity War e Forever Evil: il malvagio Sindacato del Crimine, proveniente da un altro universo, ha utilizzato il vaso di Pandora per aprire un portale e fuggire dal proprio pianeta morente invadendo la nostra Terra. La Justice League entra in azione per affrontare la propria controparte malvagia, ma sembra svanire in seguito alla sconfitta. Solo Batman e Catwoman riescono a fuggire. Scoperta una base abbandonata dei Laboratori S.T.A.R. e una misteriosa Scatola Madre in grado di evocare supereroi e supercriminali DC da tutte le dimensioni, toccherà ai giocatori assemblare la squadra più forte per affrontare il Sindacato del Crimine prima che elimini ogni singolo eroe e distrugga il mondo.

Scoprite le strategie e le meccaniche del gioco

Facile da imparare e gratificante da padroneggiare, DC Worlds Collide ha un livello di profondità strategica molto elevato grazie all'enorme numero di personaggi, abilità, elementi collezionabili e modalità di gioco. Per contrastare efficacemente le abilità, le composizioni, i buff e i punti deboli dei nemici, i giocatori dovranno elaborare tattiche che tengano conto della scelta dei personaggi e delle loro specialità, del posizionamento della squadra, dell'ordine delle abilità e di molto altro ancora. Avanzando nel gioco, raccoglieranno manufatti e bonus per potenziarsi ulteriormente, scopriranno le sinergie di squadra e svilupperanno strategie fra i personaggi per sbloccare nuove combinazioni e interazioni. In questo modo, potranno affrontare sfide sempre maggiori.

Un vasto assortimento di modalità di gioco

Fra quelle in solitaria e quelle competitive, DC Worlds Collide include 12 modalità di gioco a livello di difficoltà crescente: dalle battaglie contro i boss agli eventi giornalieri a rotazione, fino alle sfide a enigmi e ai duelli fra due giocatori nelle arene 5v5. Affrontate individualmente i sei boss del Sindacato del Crimine nella modalità “Caduta del male”, sfidate altri giocatori per scalare la classifica in “Mondoguerra”, unitevi a una lega per far squadra con altri giocatori negli eventi cooperativi e molto altro ancora.

In DC Worlds Collide, troverete anche 12 tipi di eventi e 5 minigiochi da padroneggiare con cui divertirvi. Analizzate gli indizi dell'Enigmista per risolvere i rompicapo dell'evento “Cosa sono?”, esplorate i livelli labirintici con elementi rogue-lite per scoprire le ricompense dell'Universo digitale, portate a termine le missioni per ottenere rinforzi e nuovi personaggi o addestratevi nell'uso delle armi con Deathstroke.