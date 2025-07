Crollo tetto ristorante stellato a Terracina: muore sommelier, diversi i feriti

Una tragedia improvvisa scuote Terracina: il crollo del tetto del ristorante stellato L’Essenza ha causato la morte del giovane sommelier Mara Severin e ferito diversi clienti e staff. Un dramma che mette in discussione la sicurezza di strutture di alto livello, lasciando una comunità sotto shock. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le cause di questa devastante tragedia e prevenire future emergenze.