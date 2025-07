Roma, vendetta a Rocca di Papa: uccide l'uomo condannato per la morte del figlio

Una mattina drammatica a Rocca di Papa scuote la tranquillità del piccolo paese vicino Roma. Un uomo di 35 anni ha perso la vita in un violento regolamento di conti, mentre il presunto colpevole, un 61enne, è stato subito arrestato. La vicenda si intreccia con una tragica vendetta legata alla morte di un giovane, alimentando tensioni e interrogativi sulla giustizia fai-da-te. La storia si infittisce, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un omicidio per vendetta ha sconvolto la mattina di Rocca di Papa, in provincia di Roma, dove un uomo di 35 anni è stato ucciso a colpi di pistola nei giardini pubblici di piazza della Repubblica.

Il presunto responsabile dell'omicidio è un uomo di 61 anni, fermato dai carabinieri poco dopo l’accaduto. Secondo la prima ricostruzione investigativa, l’uomo sarebbe il padre di un giovane morto nel 2020 a seguito di una violenta aggressione.

La vittima della sparatoria, che aveva 35 anni, era stata recentemente condannata in appello a 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale proprio in relazione alla morte del figlio dell’aggressore. All’epoca dei fatti, il figlio del 61enne aveva 34 anni e morì a causa delle lesioni riportate durante l’aggressione.

L’episodio di questa mattina viene ora indagato come possibile delitto di vendetta. Gli inquirenti stanno ricostruendo i movimenti e i contatti del 61enne per chiarire con precisione le circostanze del gesto e confermare il movente.