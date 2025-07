Borderlands 4: Diario Sviluppatori – Narrative Design

Oggi, 2K e Gearbox Software hanno presentato Borderlands 4 – Oltre i Confini #2: Benvenuti su Kairos, un approfondimento sulla storia e la lore di Kairos, con uno sguardo alle principali fazioni del pianeta, come gli Outbounder, gli Augur e gli Electi.

Scopri le intuizioni del team di narrative design su questi protagonisti di Kairos, sui potenti comandanti presenti in ogni zona e sul loro approccio alla scrittura del tirannico Custode del Tempo, qui: - https://www.youtube.com/watch?v=FkOMX7MoZW4 -

Kairos è affamato di rivoluzione. Diverse fazioni lottano per la sopravvivenza. Gli Outbounder, un gruppo precipitato su Kairos e impossibilitato a ripartire; gli Augur, discendenti dei primi minatori inviati a estrarre risorse per conto del Custode del Tempo e gli Electi, l’élite di Kairos, ora esclusa dalle mura della città — tutti stanno imparando a sopravvivere.

I Cacciatori della Cripta vengono catapultati in questo mondo instabile, e tutte le strade portano al Custode del Tempo, che mantiene il controllo grazie a impianti cibernetici chiamati “Bolt”.

Borderlands 4 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 12 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, ed è già disponibile per il pre-ordine. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch 2 più avanti nel 2025, con ulteriori dettagli in arrivo prossimamente.