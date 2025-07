Netanyahu incontra Trump alla Casa Bianca: Lo candido al Nobel per la pace

Benjamin Netanyahu è stato ricevuto alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump, in un incontro che ha acceso nuovamente i riflettori sul conflitto tra Israele e Hamas e sui tentativi di mediazione in corso. Il primo ministro israeliano ha colto l’occasione per annunciare pubblicamente la candidatura di Trump al Premio Nobel per la pace.

Durante il faccia a faccia, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui di pace su Gaza stanno procedendo "molto bene" e ha mostrato fiducia nella possibilità di raggiungere un cessate il fuoco. "Credo che Hamas voglia incontrarsi e raggiungere quell'accordo", ha detto Trump ai giornalisti presenti, come riportato dalla BBC.

L’incontro tra i due leader è avvenuto in un momento delicato, dopo che gli ultimi round di negoziati indiretti tra Israele e Hamas, ospitati in Qatar, si sono chiusi senza risultati concreti. Nonostante ciò, fonti diplomatiche prevedono che i colloqui riprenderanno nei prossimi giorni.

Secondo Reuters, gli Stati Uniti avrebbero in programma nuovi contatti con l’Iran e starebbero lavorando a un piano per facilitare il trasferimento di civili palestinesi da Gaza. Durante una cena con funzionari statunitensi, Netanyahu ha affermato che sia Israele che gli USA stanno collaborando con altri Paesi che potrebbero offrire ai palestinesi un "futuro migliore", ipotizzando una possibile ricollocazione dei residenti gazawi in Stati vicini.

A margine della cena, Netanyahu ha sorpreso i presenti annunciando la sua iniziativa di proporre Donald Trump per il Nobel per la pace. "Signor presidente, sta forgiando la pace proprio mentre parliamo, in un Paese e in una regione dopo l'altra. Le consegno la lettera che ho inviato al comitato del Nobel: la candido al premio per la pace, una scelta più che meritata", ha dichiarato, in un discorso registrato in un video diffuso dalla Casa Bianca.