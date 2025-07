Tragedia a Orio al Serio: uomo muore risucchiato dal motore di un aereo

Un tragico incidente scuote l’aeroporto di Orio al Serio: un uomo è stato vittima di un drammatico incidente, risucchiato dal motore di un aereo in partenza. La tragedia, avvenuta durante le operazioni di rullaggio, ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questa drammatica fatalità, che ricorda quanto possa essere pericoloso lavorare nei pressi delle piste. La notizia ha lasciato tutti senza parole.

Grave incidente all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di partenza.

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, durante le operazioni di rullaggio sulla pista. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in prossimità del velivolo quando è stato investito dalla potente aspirazione del motore, senza possibilità di scampo.

Leggi anche Crollo tetto ristorante stellato a Terracina: muore sommelier, diversi i feriti

La SACBO, società che gestisce lo scalo, ha diffuso una nota ufficiale in cui comunica che “le operazioni di volo all’aeroporto di Milano-Bergamo sono rimaste sospese dalle ore 10:20 alle 12:00 a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine”.

Il traffico aereo è stato temporaneamente bloccato per consentire l’intervento delle autorità competenti e la messa in sicurezza dell’area. I voli sono ripresi regolarmente a partire dalle ore 12:00.

Sono in corso le indagini da parte della Polizia di frontiera e degli organi preposti alla sicurezza aeroportuale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.