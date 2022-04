Ascolti Amici - ultime notizie delle 10:20:54 di domenica 10 aprile 2022

La fase finale della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi è andata in onda dall'11 aprile al 5 giugno 2015, tutti i sabati in prima serata su Canale 5. Le puntate sono state tutte registrate con una settimana di anticipo tranne la finale, trasmessa in diretta venerdì 5 giugno. La sigla di apertura di quest'edizione, cantata dalle direttrici artistiche, è stata A Sky Full of Stars dei Coldplay.