Sindacati dei medici | ‘Stipendi sotto media Ocse | sì a tassa giochi online’

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ROMA – Le retribuzioni deiSsn “risultano, dai dati Gimbe, inferiori alla: a parità di potere di acquisto, gli italiani guadagnano il 47% in meno rispetto ai colleghi inglesi, il 78% in meno rispetto ai tedeschi e l’81% in meno degli olandesi. Divari eccessivi che è necessario colmare, per evitare che i, in particolare i più giovani, decidano di lasciare il Ssn”. Lo denunciano Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, i principalideidipendenti Ssn. Si chiede che “la prossima legge di Bilancio preveda la valorizzazione del lavoro svolto ogni giorno negli ospedali di tutta Italia. La defiscalizzazione al 15% dell’Irpef sull’indennità di specificità medica e veterinaria, percepita trasversalmente da tutta la categoria, sarebbe un segnale forte e concreto”. ...