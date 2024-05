Il presidente francese e quelle testimonianze che non vogliamo vedere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 3 maggio 2024) In un’ampia intervista all’Economist, Emmanuel Macron ha ripetuto ancora una volta che l’Europa non deve escludere la possibilità di inviare soldati a combattere al fianco degli ucraini, qualora i russi dovessero sfondare le linee, e invitato l’Ue a uscire dalla sua lunga dipendenza militare dagli Stati Uniti, ponendo le basi per una vera difesa comune, ma anche per una maggiore autonomia economica e industriale, attraverso un salto di qualità nella sua unità e capacità di decisione politica. Una presa di posizione che rischia di ottenere l’effetto opposto, come segnala lo stesso settimanale britannico, considerando la contrarietà già espressa dal cancelliere tedesco Olaf Scholz all’ipotesi di un intervento diretto nel conflitto, ma anche la debolezza delin casa. Di qui i legittimi sospetti di una strumentalizzazione a fini di ...