Arrivano le tasse dell’Intelligenza artificiale e saranno senza appello Come funziona la nuova strategia del Fisco

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lo chiamano “amico“, in realtà nasconde tante insidie. Certo, vale sempre il principio che se si è in regola non si deve temere nulla, ma ormai non basta più nemmeno quello. Perché nell’eratutto è possibile, anche che ti arrivi una cartella sbagliata e tu non puoi fare niente. Già, è questo l’ultimo paradosso. Il decreto attuativo sullo Statuto dei contribuenti ha istituito il principio del contraddittorio preventivo, vale a dire che a partire dal 18 gennaio del 2024 l’Amministrazione finanziaria è obbligata a intavolare un dialogo con il contribuente, pena l’annullabilità dell’atto fiscale. Tradotto, significa che ildeve inviare al contribuente uno schema del provvedimento impositivo e lasciare 60 giorni di tempo per inviare controdeduzioni o chiedere di poter avere una ...