Borsa | Milano cauta +0,25% con l' Europa - in luce Tim

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ladi(+0,25%) ha ridotto i guadagni iniziali in linea con la cautela che prevale sui listini europei in vista dei dati sul lavoro Usa che saranno diffusi nella seconda parte della giornata. Si mette inTim (+2,2%), recupera Cucinelli (+1,47%), sono bene intonate Stm (-1,1%) in scia a tecnologici americani, e Nexi (+1%). Male invece Iveco (+1,84%) e le banche fino a ieri spinte dalle scommesse sul risiko e in vista delle trimestrali. La prima oggi a diffondere i risultati è Intesa (-0,08%) mentre la prossima settimana toccherà fra le altre a Banco Bpm (-0,57%) e Bper (-0,67%) che si muovono in fondo al paniere principale. Bene invece a Parigi (+0,12%) con Credit Agricole (+3,9%), spinta dai numeri migliori delle attese, così come Socgen (+4,8%).

Appare poco mossa Piazza Affari, che resiste in territorio positivo (+0,1%) nell'ultima mezz'ora di scambi. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 131,6 punti, con il rendimento annui italiano in ribasso di 3,5 punti al 3,87% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,56%. Riflettori puntati

Borse europee in ordine sparso nel finale , con gli indici positivi a New York all'indomani della decisione della Fed di non tagliare i tassi. Londra sale più di tutte (+0,66%), seguita da Madrid (+0,16%), Milano (+0,1%), Francoforte (+0,02%) e Parigi (-0,7%) che invece amplia il calo. Si assesta

Ha chiuso fiacca Piazza Affari (Ftse Mib -0,03% a 33.736 punti) la seduta del rientro dopo la pausa del 1 maggio, tra scambi brillanti per oltre 3,21 miliardi di euro di controvalore. In calo a 131,5 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, contro i 131,6 punti, con il rendimento annuo

borsa: Europa parte in rialzo in attesa del lavoro Usa, +0,2% milano - In Italia atteso in serata il giudizio di Fitch (Il Sole 24 Ore Radiocor) - milano, 03 mag - Le Borse europee aprono in rialzo, dopo aver metabolizzato le indicazioni di Powell sui tassi di interesse,

Mercati azionari borsa svizzera: apre in rialzo - Avvio poco mosso per le Borse europee. Londra guadagna lo 0,27%, Francoforte lo 0,02%, mentre Parigi è invariata. La migliore è milano, che ha aperto in crescita dello 0,45%. Il mercato prende atto

Borse europee poco mosse in avvio. milano apre in rialzo - La borsa di milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,45% a 33.889 punti. In rilievo sul listino principale di Piazza Affari c'è Telecom Italia (+2,07%), in rialzo anche Brunello