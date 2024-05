(Di venerdì 3 maggio 2024) Il paragone europeo in casa Atalanta tra Gianlucae il miglior DuvanGianlucanon si ferma più con l’Atalanta: dagli Ottavi d’Europa League alla Semifinale ha sempre segnato con continuità e per ultima la rete siglata contro il Marsiglia. I paragoni sono sempre all’ordine del giorno, soprattutto con il

Le probabili formazioni della 35° giornata di Serie A - TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; zapata, Sanabria. La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla ... Continua a leggere>>

scamacca e zapata: centravanti dell’Atalanta a CONFRONTO nelle competizioni UEFA. I numeri - Il paragone europeo in casa Atalanta tra Gianluca scamacca e il miglior Duvan zapata: centravanti a confronto Gianluca scamacca non si ferma più con l’Atalanta: dagli Ottavi d’Europa League alla Semif ... Continua a leggere>>

Fantacalcio, le ultime sulle formazioni della 35^ giornata: chi gioca tra Frattesi, Belotti, Maignan, scamacca… - Per Juric un dubbio sulla fascia, con Lazaro che al momento è leggermente favorito su Masina. In avanti con zapata dovrebbe andare ancora Sanabria, non Okereke. Nel Bologna Thiago Motta punta ancora ... Continua a leggere>>