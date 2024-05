Floridia - tragedia sul lavoro | operaio 59enne cade dal tetto e muore

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Incidente ieri, 2 maggio, sulin un cantiere edile a, nel Siracusano. La vittima è undella ditta che si stava occupando dei lavori suldella casa. Per cause ancora da accertare si è verificato un cedimento e l’è caduto ed è stato poi stato travolto dal materiale. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nil che si stanno occupando di raccogliere elementi per accertare la dinamica. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sull’incidente e ha sequestrato l’area della

