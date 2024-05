Letizia Toni - chi è l’attrice che fa Gianna Nannini in Sei nell’anima? La ricordate ne L’Allieva?

A interpreta re Gianna Nannini nella serie "Sei nell'anima" è Letizia Toni . Il biopic, in arrivo su Netflix il 2 maggio ripercorre i primi trent'anni della carriera della cantante.Continua a leggere Continua a leggere>>

Un lunedì davvero da incorniciare per Fabio Di Giannantonio . Il portacolori del team Ducati Pertamina VR46 ha realizzato il miglior tempo dei test riservati alla MotoGP di Jerez de la Frontera e, di pari passo, ha provato diverse novità sulla sua GP23 che, a quanto pare, sono andate nella giusta ... Continua a leggere>>

Sulla pista spagnola di Jerez de la Frontera sono andati in scena i test di MotoGP, con Fabio Di Giannantonio in testa alla classifica. Il pilota della VR46 ha collezionato un 1:36.405, il giro più veloce della giornata. In seconda posizione l’Aprilia di Maverick Vinales, mentre ha concluso terzo ... Continua a leggere>>