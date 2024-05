Liguria - maltempo causa frana sulla strada | chiusa statale a Castiglione Chiavarese

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ancora disagi indel. Unaprovocata dalle ultime piogge ha reso necessaria la chiusura al transito, da questa mattina all'alba, della523 Sestri Levante- passo di Cento Croci tra località Casali ed il bivio per San Pietro Frascati in comune di(Genova). Unico collegamento della val di Vara resta lacomunale per la frazione di Campegli. Non risultano persone o mezzi coinvolti. Disagi per i pendolari della vallata diretti alle fabbriche Fincantieri e Arinox e per le centinaia di studenti che utilizzano i mezzi pubblici. Sul posto il sindaco Giovanni Collorado, il personale del comune, vigili del fuoco ed uomini e mezzi dell'Anas che dovranno liberare la ...