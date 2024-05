Un tifoso dell’Atalanta arrestato per razzismo a Marsiglia VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2024) C’è unin stato di fermo a, accusati atti diallo stadio durante l’andata della semifinale di Europa League. Ci sono variche girano in rete che inchiodano almeno un paio di ultrasmentre fanno saluti nazisti o versi della scimmia. Depuis le virage nord, c’est ça Bergame?? Honteux!!! @OM Officiel @Atalanta BC @EuropaLeague #OMAtalanta pic.twitter.com/fPhwxa0qcK — Petit baoulé (@diims225) May 2, 2024 Il questore della Bouches du Rhône ha annunciato l’arresto di uno di loro. “L’autore è stato, messo in custodia di polizia e sarà assicurato alla giustizia”, ??si legge in un della Questura post su X. La prefettura ha annunciato di aver contattato il pubblico ministero per esaminare i fatti. Benoît ...