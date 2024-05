Daniil Medvedev sull’infortunio a Madrid | Roma è a rischio - aspetto gli esami

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024)è stato costretto al ritiro nei quarti di finale del Masters 1000 dicontro il ceco Jiri Lehecka a causa di un problema all’inguine alla conclusione del primo set. “Non posso dire molto ora – ha detto in conferenza stampa il russo, che ha precisato di aver sentito una fitta dopo una risposta – Nei prossimi giorni farò una risonanza magnetica per vedere di cosa si tratta e vedere se ho bisogno di cinque giorni, due settimane, non ne ho idea”. La partecipazione a, dove si presenterebbe da detentore del titolo, è a: “In questo momento sì, senza dubbio. Ho bisogno di fare glie parlare con la mia squadra. Sarebbe bello poter tornare dopo aver vinto il titolo l’anno scorso, ma devo valutare il tipo di infortunio che ho, perché in questo momento non ...