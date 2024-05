Sciopero treni | gli orari garantiti e le motivazioni dello stop

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) A partire dalle 21 di sabato 4 maggio alle 20,59 di domenica 5 maggio è previsto unodel trasporto ferroviario nazionale: sono dunque previsti disagi per ifino a 24 ore e, trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia. L’astensione dal servizio riguarderà tutto il personale dipendente delle aziende di trasporto ferroviario. Ad aderire saranno le compagnietalia, Italo e Trenord. L’agitazione è stata indetta dal Cat e successivamente confermata anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le motivazione della protesta Loè stato voluto dalla sigla sindacale Coordinamento autorganizzato trasporti C e ha lo scopo di sollecitare la trattativa per il rinnovo del contratto di categoria. In particolare, per la richiesta di adeguamento salariale oltre ...