‘La rasoiata’ di Ballan | Pogacar deve gestirsi - Pellizzari c’è per le tappe dur - Milan mi ricorda Cipollini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) Scatterà domani, sabato 3 maggio, la 107a edizione del Giro d’Italia. Ogni giorno, al termine della tappa, troverete una rubrica in cui Alessandroanalizzerà i temi più caldi ed interessanti della Corsa Rosa. ‘La, in onore di quella meravigliosa impresa che ci regalò a Varese 2008 colui che, ad oggi, è l’ultimo campione del mondo italiano in linea di ciclismo., che in questo Giro d’Italia sarà testimonial di Banca Mediolanum, ci presenta i principali temi alla vigilia di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. È AZZARDATO AFFERMARE CHE SOLO UN IMPREVISTO POTREBBE PRIVAREDELLA VITTORIA FINALE IN QUESTO GIRO D’ITALIA? Da quello che abbiamo visto gli anni scorsi e negli ultimi mesi, è logico che sia il favorito n.1, sarà dura per gli altri poterlo contrastare. Però tre settimane ...