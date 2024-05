Dalla rubrica Editoriali dell’ASviS - i valori dell’Occidente non sono più credibili se non si riducono le disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo di Donato Speroni, apparso sul sito ASviS venerdì 26 aprile 2024. Le guerre in corso hanno rinsaldato i legami tra le nazioni del G7, ma hanno evidenziato la divaricazione dai Paesi emergenti. Per ricucire la tela dell’Agenda 2030 e del multilateralismo serve un’Europa con capacità di leadership. La linea del cambiamento di data passa nello stretto di Bering tra le due isole Diomede. Se a mezzogiornoGrande Diomede, che appartiene alla Russia, si attraversano i quattro chilometri di gelido mare per approdare nella Piccola Diomede che fa parte dell’Alaska, si dovranno aggiornare gli orologi a poco dopo le tredici del giorno precedente. Per i geografi, la linea del cambiamento di data segna il confine tra Occidente e Oriente. Dal punto di vista geopolitico però dovremmo spostarci di almeno tre fusi orari per ...