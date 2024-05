Il destino dell’Ascoli si decide in 180 minuti Fondamentali gli scontri con Palermo e Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’Ascoli si gioca tutto in 180. Le prossime gare previste conranno il futuro dei bianconeri. La sconfitta interna incassata contro il Cosenza (0-1) ha di fatto annullato il colpaccio che i bianconeri erano riusciti ad assestare in casa della Ternana (0-1). Contro i rossoblù guidati dall’ex Viali, ancora una volta Carrera e i suoi uomini si sono trovati a dover fare i conti con tutti i limiti di un organico letteralmente smembrato nel corso della passata estate e con il mancato arrivo dei rinforzi adeguati a gennaio dove il direttore sportivo Giannitti era stato chiamato a colmare le lacune presenti. I risultati attuali inevitabilmente stanno risentendo ancora dell’operato compiuto dei vertici del club. La squadra nel duello con i calabresi ce l’ha messa davvero tutta per poi ...