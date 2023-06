Fabrizio Capaccioli nuovo presidente Green Building Council Italia

, AD di ASACERT, è stato eletto nuovo presidente del Green Building Council Italia per il triennio 2023 - 2026. I 24 consiglieri, eletti dall'assemblea, hanno votato all'unanimità ...ROMA " Il nuovo Consiglio di Indirizzo di GBC Italia ha eletto, AD Asacert, nuovo Presidente di Green Building Council Italia in carica per il triennio 2023 " 2026. "L'attività svolta nell'ultimo triennio è stata caratterizzata da scelte ...Il nuovo Consiglio di Indirizzo di GBC Italia ha eletto, AD Asacert, nuovo Presidente di Green Building Council Italia. 'Mi impegnerò nella redazione di un piano strategico che traduca le istanze dei nostri associati in un programma di ...

